MUTTERSTADT. Der Fußballer Peter Wittmann feiert am Dienstag seinen 70. Geburtstag. Der Mutterstadter war einst ein gefürchteter Torjäger.

Der Jubilar, der seit mehr als 30 Jahren mit seiner Frau Gudrun in Mutterstadt lebt, wuchs im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim auf, spielte zunächst bei der DJK Concordia und später beim SV Südwest. Meist als Mittelstürmer oder Linksaußen eingesetzt, profilierte sich der antrittsschnelle, technisch gute und kopfballstarke Strafraumstürmer als eiskalter Vollstrecker. Der Auswahlspieler, der schon als Jugendlicher Einsätze in der Regionalliga-Mannschaft der Südwestler hatte, weckte das Interesse von Spielerberater Gerhard Heid. Der vermittelte unter anderem den späteren Nationalspieler Manfred Kaltz zum Hamburger SV, zu dem auch Wittmann sollte. Das scheiterte jedoch am Veto seines Vaters, der darauf pochte, dass sein Sohn die Berufsausbildung abschließt. Nach seiner Zeit bei Südwest schloss sich Wittmann dem FSV Schifferstadt und TuS Altrip an, wo er Torschützenkönig der Ersten Amateurliga wurde. Weitere Stationen waren VfR Frankenthal und ASV Maxdorf, den er als Spielertrainer in die Bezirksliga schoss. Der pensionierte Inspektor bei den Pfalzwerken machte auch als guter Tennisspieler in Mutterstadt und Haßloch von sich reden.