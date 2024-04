Der Landrat wandert wieder: Clemens Körner schnürt die Wanderstiefel. Und die Kreisbürger können den Christdemokraten bei seiner Tour traditionell begleiten. Die erste Wanderung in diesem Jahr findet am 20. April statt und führt laut Kreisverwaltung rund um Fußgönheim. Los geht’s um 13.30 Uhr auf dem Fußgönheimer Kerweplatz. Hier stehen auch Parkplätze zur Verfügung. Fußgönheim ist auch mit der Rhein-Haardtbahn erreichbar. Von der Haltestelle aus braucht man zu Fuß etwa 15 Minuten bis zum Treffpunkt.

Von dort aus geht es rund um den Ort bis hin zur Kreisgrenze. Mit dabei ist Ortsbürgermeister Jochen Schubert (FWG), der bestimmt die eine oder andere Geschichte zum Ort beisteuern kann. Abschließend wird es zur Stärkung einen kleinen Umtrunk und Imbiss geben. Die Wanderung hat laut Ankündigung eine Strecke von rund neun Kilometern und wird etwa bis 18 Uhr dauern. Die Teilnehmer sollten also gut zu Fuß sein. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten, bis 10. April per E-Mail an presse@rheinpfalzkreis.de.