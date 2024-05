Die Vorsitzende der Mutterstadter Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Christa Scheid, führt die Liste für die Kommunalwahl am 9. Juni an. Dies geht aus einer Mitteilung Scheids hervor.

„Wir sehen Herausforderungen in Mutterstadt, die wir gerne anpacken und zum Besseren verändern möchten“, so Scheid.

Am dringlichsten für junge Familien sei die prekäre Kitaplatz-Situation, die zum Beispiel mit einer Waldkita absehbar verringert werden könne. Weitere Themen wären ein Mehrgenerationenhaus, außerdem einen lebendigen Treffpunkt für alle Generationen im Dorfkern zu schaffen, sowie Austausch und Gemeinschaft durch einen Bürgerbus oder eine Dorf-App zu fördern. Naturnah gestaltete Flächen im Ort, belebte Plätze im Dorfzentrum und eine naturnahe fußläufige Verbindung zum Mutterstädter Wald sollten für mehr Lebensqualität sorgen.

„Wir brauchen unbedingt ein Konzept, das mehr Sicherheit für nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer bietet und sich vorrangig an dem schwächsten Glied der Verkehrsteilnehmer, an den Kindern, ausrichtet“, so Scheid.

Die Liste

Christa Scheid, Elias Weinacht, Kathrin Kaiser, Walter Altvater, Else Wentz, Karl-Wilhelm Fricke, Sabine Franke, Mathias Fußer, Karin Dyck, Edgar Doll, Martina Fußer, Joachim Hüther, Anne-Kathrin Osburg, Mathias Münzenberger, Helga Krieg, Kurt Lasi, Ulrike Oehl, Bernd Mikoteit, Eva Wunder, Romy Weinacht, Jürgen Volk, Evelin Münzenberger.