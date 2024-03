Klaus-Peter Spohn-Logé und Lukas Krauß heißen die Spitzenkandidaten der Grünen in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Der eine führt die Liste für den VG-Rat an, der andere die Liste für den Lambsheimer Gemeinderat. Ein Ortsbürgermeisterkandidat wurde am Donnerstag nicht nominiert.

Klaus-Peter Spohn-Logé hofft, dass „trotz des derzeitigen Gegenwinds“ für die Partei Bündnis 90/Die Grünen die Fraktionsstärke in den zwei Gremien gehalten werden kann. Von 16 Mitgliedern des Ortsverbands Lambsheim waren sieben bei der Listenaufstellung anwesend, von den 19 Grünen auf VG-Ebene waren es mit zusätzlich je einem Mitglied aus Großniedesheim und Heßheim neun. Die Wahlen endeten mit jeweils einstimmigen Ergebnissen.

Der Gemeinderat Lambsheim besteht aus 22 Mitgliedern. So viele Wahllistenplätze konnten durch Mehrfachbenennungen mit 18 Parteimitgliedern und mit der Partei nahestehenden Personen ausgefüllt werden. Spitzenkandidat ist Lukas Krauß, der in dieser Ratsperiode nach Spohn-Logés Wahl zum Beigeordneten die Verantwortung als Fraktionsvorsitzender übernommen hatte. Unter den ersten vier Nominierten ist mit Sara-Jane Potraffke eine Frau auf einem aussichtsreichen Platz. Anneli Langhans-Glatt, die ebenfalls der vierköpfigen Grünenfraktion im Gemeinderat angehört, kandidiert auf Listenplatz 15. Auf den Plätzen neun bis 22 sind acht Frauen aufgestellt. Ratsmitglied Thorsten Schoberwalter verzichtete auf eine Nominierung zugunsten eines vorderen Platzes auf der Liste für den VG-Rat.

Das Ehrenamt des Bürgermeisters von Lambsheim strebt weder Lukas Krauß noch ein anderer aus den Reihen der Grünen an. Auf Nachfrage erklärte der Winzer und Familienvater, dass bei einem Ort von der Größe Lambsheims ein Ortsbürgermeister als Kümmerer für alle Bereiche sehr stark ausgelastet sei, was mit seinem Beruf nicht vereinbar sei.

Bislang keine Frau in grüner VG-Ratsfraktion

Der Verbandsgemeinderat hat 32 Sitze. Um dafür eine Liste mit Wahlvorschlägen zu füllen, mussten etliche Personen auf mehreren Plätzen kandidieren. Spitzenkandidat ist hier Klaus-Peter Spohn-Logé. Zurzeit haben die Grünen im VG-Rat vier Mandate, die ausschließlich Männer innehaben. Als erste Frau, die auf der Liste erscheint, ist auf den Positionen 19 und 24 Anneli Langhans-Glatt, auf den letzten sieben Positionen sind vier Frauen nominiert.

Ein Wahlprogramm haben die Grünen noch nicht vorgelegt, jedoch betonten Spohn-Logé und Krauß in der Versammlung, dass „die bisherigen Themen auch die neuen sein werden“. Neben dem Schwerpunkt der sozial-ökologischen Transformation sei das in der Ortsgemeinde zum Beispiel das ehemalige Freibadgelände und die mögliche Einrichtung eines Naturkindergartens. Auf Ebene der Verbandsgemeinde sprach Spohn-Logé von dem Grundproblem, dass es seit der Fusion 2014 bislang nur einen Jahresabschluss gebe und man im „finanzpolitischen Nebel stochere“. Er hob einen Antrag der Grünen hervor, der vergangenes Jahr beschlossen worden sei. Dessen Ziel sei es festzustellen, wie gut die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden zusammenarbeiten.