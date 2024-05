Die Heßheimer Bäckerei Raab ist einer von sechs Pfälzer Betrieben des Lebensmittelhandwerks, die am Sonntag in Mainz mit dem Landesehrenpreis Genusshandwerk von der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) ausgezeichnet wurden. Das hat das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium bekanntgegeben. Rund 70 Bäcker, Fleischer, Brauer, Konditoren und Speiseeishersteller hatten sich in diesem Jahr beworben, 42 davon wurden ausgezeichnet. Für Bäcker Raab ist es das erste Mal, dass er den 2023 ins Leben gerufenen Landesehrenpreis Genusshandwerk erhält. Zwischen 2014 und 2021 hatte er fünf Mal den ebenfalls vom Wirtschaftsministerium jährlich vergebenen Landesehrenpreis Bäckerhandwerk erhalten.