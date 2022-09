Es war knapp, erst kurz vor Ablauf der Frist Ende Juli wurde die Zielmarke erreicht: Der Kultur- und Heimatverein Harthausen (KHV) hat das selbst gesteckte Ziel erreicht und seine erste Crowdfunding-Aktion erfolgreich beendet. 6000 Euro sollten erreicht werden. Am Ende hatten 59 Spender und Spenderinnen 6250 Euro für die Sanierung des ehemaligen Bahnhofs eingezahlt.

Das Geld wird dazu verwendet, die ersten neuen Fenster für das historische Gebäude in Auftrag zu geben. Wie mehrfach berichtet, ist der KHV seit bald zwei Jahren dabei, den ehemaligen Bahnhof an der Linie des „Pfefferminzbähnels“ zwischen Speyer und Neustadt mit ehrenamtlichen Kräften zu sanieren. In diesen Wochen erhält das Dach der über 100 Jahre alten Immobilie ein neue Lattung, die Ziegel werden gesäubert und neu eingedeckt. Dann sollen Toiletten und Küche folgen, bevor es an die übrige Innensanierung geht.

Alte Bahnhof soll künftig als Gemeindearchiv, Vereinssitz und Veranstaltungsstätte genutzt werden. Zur Finanzierung des Vorhabens ist der Verein auf Spenden angewiesen. Zahlreiche Sponsoren haben schon unterstützt. Das Crowdfunding war ein neuer und letztlich erfolgreicher Weg, um Spenden zu bekommen. Für die Helfer auf der Baustelle und für die Crowdfunding-Spender veranstaltet der KHV nach Angaben des Vorstands Mitte Oktober ein Helferfest mit der Stadtjugendkapelle Speyer. Dabei wird auch erstmals das Modell vom Bahnhof Harthausen gezeigt, das Hartmut Gihr, ein Helfer auf der Baustelle, mit Hilfe des 3-D-Druckers gefertigt hat. Das tischgroße, detail- und maßstabsgetreue Modell soll später in den Räumen der Verbandsgemeindeverwaltung öffentlich gezeigt werden.

Am 5. November spielt das Stand-up-Duo „Herrenabend“ (Gabs Salzmann und Bertram von Freispitz) im Tabakschuppen Harthausen zugunsten des KHV und der Bahnhofsanierung. Im Frühjahr 2023 soll ein Fest für die interessierte Öffentlichkeit auf der Baustelle mit Musik und Fahrt in einer Modelbahn rund um den Bahnhof folgen. Dabei können sich die Besucher dann persönlich ein Bild vom Stand der Sanierungsarbeiten der Immobilie machen, kündigte Andreas Heck, stellvertretender Vorsitzender des KHV, jetzt im Gespräch mit der RHEINPFALZ an.