Erika und Hans Zinser sind „Ur-Waldseer“ und feiern an diesem Dienstag ihre diamantene Hochzeit. Die Geheimnisse ihrer bereits seit 60 Jahren andauernden Ehe sind ein gesundes Miteinander und Kommunikation.

Wann es bei Erika und Hans Zinser gefunkt hat, können beide gar nicht mehr genau sagen. „Wir kennen uns schon ewig“, berichtet sie. „Es muss bei irgendeinem Fest gewesen sein“, sagt er. Beide sind in Waldsee aufgewachsen. Die Familie Zinser war im Dorf bekannt. Hans Zinsers Vater führte in der Ludwigstraße ein Fahrradgeschäft.

Erika und Hans Zinser sind in der Dorfgemeinschaft fest verankert, in Vereinen aktiv. In ihrer Jugend spielten sie Theater bei der Eintracht, später tanzten sie als Ehepaar 16 Jahre im Tanzclub Grün-Gold Speyer. Beide gehören außerdem dem Pfälzerwaldverein Schifferstadt an, Hans Zinser pflegte des Weiteren eine Leidenschaft als Sportpistolenschütze.

Beide sportlich aktiv

Ihre Ehe machen das Miteinander sowie das gegenseitige Vertrauen und Verständnis aus. „Es ist immer ein Ab- und Zugeben“, sagt Erika Zinser. Als „A und O“ ihrer harmonischen Beziehung nennt sie die Kommunikation. „Man muss immer miteinander sprechen, damit Probleme bereinigt werden“, sagt die 82-Jährige. Und angesichts ihrer früheren Leidenschaft – dem Tanzen – ergänzt ihr 86-jähriger Mann: „Man kann nicht als Paar über die Tanzfläche schweben, wenn es vorher Disput gab.“

Die beiden eint, dass sie gerne sportlich aktiv sind. Zu ihren Leidenschaften gehören das Wandern und das Radfahren. Sie schaffen es trotz ihres hohen Alters noch, zehn bis zwölf Kilometer zu laufen und 50 bis 60 Kilometer nach Neustadt zu radeln. „Früher ohne Elektroantrieb, heute mit“, sagt Erika Zinser und lacht.

Sie ist ausgebildete Pharmazeutisch-technische Assistentin, arbeitete in Apotheken in Waldsee, Mundenheim und Speyer und übernahm nach der Geburt ihrer zweiten Tochter das Fahrradgeschäft ihres Schwiegervaters. Auch dabei konnte sie sich auf ihren Mann verlassen. Hans Zinser, der einen Meistertitel als Installateur und Heizungsbauer hat, 1971 zum Energieversorger Thüga wechselte und dort Leiter der Abteilung Installation und Rohrnetze war, unterstützte seine Frau im Fahrradgeschäft – genau wie der Schwiegervater.

Familie steht im Fokus

„Wir haben in unserem Leben viel geschafft“, sagt Erika Zinser. Die Arbeit habe ihr und ihrem Mann immer etwas gegeben. „Man geht davon nicht kaputt“, sagt die Seniorin, die genau wir ihr Gatte noch körperlich fit ist. Das Geheimnis: Alles in Maßen. „Wir essen abwechslungsreich, nicht zu viel Fleisch, aber gerne auch mal etwas Süßes, trinken Alkohol, aber nicht zu viel“, sagt sie. Bis vor ein paar Jahren baute das Ehepaar, das Spaß am Gärtnern hat, sein Obst und Gemüse noch im großen Stil in einem zusätzlichen Garten in der Lerchenstraße an. Die Arbeit wurde den Zinsers jedoch zu viel, sodass sich das Gärtnern heute auf die Fläche rund um ihr Haus beschränkt, in dem auch eine der Töchter lebt.

Familie wird bei den Zinsers groß geschrieben, deswegen feiert das Ehepaar sein Jubiläum in kleinem Kreis mit den zwei Töchtern und zwei erwachsenen Enkelkindern. Wenn Erika Zinser zurückblickt, ist sie zufrieden: „Ich würde nicht viel anders machen. Ich habe gemacht, was ich gekonnt habe“, sagt sie und lächelt. Ihr Mann sieht es genauso.