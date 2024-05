Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während vor der Rhein-Pfalz-Halle in Heiligenstein am Wochenende die deutsche und französische Flagge hingen, fanden im Inneren die Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen den Gemeinden Römerberg und Mainvilliers statt. Dabei wurde betont, wie wichtig die deutsch-französische Freundschaft für die Gegenwart und Zukunft ist.

Am Sonntagabend herrschte ausgelassene Stimmung in der Rhein-Pfalz-Halle in Heiligenstein. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen Römerberg