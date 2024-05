Die höchste pfälzische Schachliga spielt am Sonntag in Schifferstadt. Der dortige Schachclub (SCS) veranstaltet die zentrale Abschlussrunde und kürt den pfälzischen Mannschaftsmeister.

Von den zehn Teams hat der SC Worms II als aktueller Primus der 1. Pfalzliga die besten Karten. Allerdings dicht gefolgt vom SC Ramstein-Niedermohr, der nur wenige Brettpunkte Rückstand hat. Auch die erste Garnitur des Schachclub Schifferstadt ist vertreten. Nach einer starken Saison liegt das Team des Gastgebers zur Zeit auf einem soliden vierten Platz.

Zeitgleich wird in Schifferstadt die Endrunde der Bezirksklasse ausgespielt. Neben zwei Mannschaften vom SCS sind die Mannschaften aus Waldsee, Limburgerhof und Ludwigshafen vor Ort und kämpfen um den Aufstieg in die Bezirksliga.

Das Organisationsteam des SCS um den Vorsitzenden Roland Meinhardt erwartet am Samstag fast 130 Akteure aus 18 Mannschaften. Die erfahrenen Veranstalter sind gut vorbereitet. Auch kleinere logistische Herausforderungen wie die Bereitstellung von außergewöhnlich vielen Schachgarnituren wurden bereits gemeistert. Die Figuren werden ab 10 Uhr in der Aula der Realschule Plus gezogen.