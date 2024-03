Sehr erfolgreich war das Aufgebot aus der Region Pirmasens bei den südwestdeutschen Meisterschaften der Tischtennis-Senioren in Rheinböllen.

Monika Kiefer, Oberligaspielerin des TTC Pirmasens und amtierende Einzel-Pfalzmeisterin bei den Damen, wurde mit drei Siegen in drei Matches Südwestmeisterin bei den Seniorinnen ab 40 Jahre. Auch im Doppel mit Julia Minor (VfL Nastätten) belegte sie Rang eins, wozu allerdings nur ein Sieg nötig war.

Satzverhältnis entscheidet

Kiefers TTC-Teamkollegin Bettina Schmidt holte sich den Titel bei den Seniorinnen 60. Hier war es spannend. Nach fünf Matches im Modus „Jede gegen jede“ lag die Vinningerin mit 3:2 Siegen und 12:6 Sätzen knapp vor Kyra Gefrörer (TuS Söhren), die ebenfalls zwei Niederlagen aufwies und auf 11:8 Sätze kam. Den Doppelwettbewerb gewann Schmidt an der Seite der Zellertalerin Anneli Heintz.

Zweite bei den Seniorinnen 45 wurde die frühere Zweitligaspielerin Karin Bißbort (TTC Eiche Saalstadt). Sie unterlag im Finale Yvonne Heidepeter (ASG Altenkirchen), mit der sie im Doppel Südwestmeisterin wurde.

Langes Duell

Der Dahner Berthold Ehrhart und der Geiselberger Bernd Zimmermann fuhren gemeinsam nach Rheinböllen – und bestritten dort bei den Senioren 65 gleich das erste Einzel in der Gruppe gegeneinander. Nach einer Stunde Spieldauer – Ehrhart: „Bei uns dauert das immer so lange“ – setzte sich der für die SG Waldfischbach in der 1. Herren-Pfalzliga spielende Zimmermann durch. Beide erreichten das Einzel-Halbfinale und damit ebenso wie Monika Kiefer, Karin Bißbort und Bettina Schmidt die Qualifikation für die deutschen Seniorenmeisterschaften an Pfingsten im westfälischen Hamm. Im Doppel ging der Ü65-Südwestmeistertitel an Ehrhart/Zimmermann. Ehrhart: „Bis auf das vergangene Jahr, als ich krankheitsbedingt gefehlt hatte, habe ich seit 2017 mit wechselnden Partnern immer das Doppel bei den ,Südwestdeutschen’ gewonnen.

Ins Halbfinale zog auch Dominik Demmere (SG Waldfischbach) bei den Senioren 40 ein. Er schlug in der Gruppenphase Kevin Krell (TTV Lautzenbrücken) und Tim-Oliver Heintz (ATSV Saarbrücken), dann in der ersten K.-o.-Runde Matthias Bieg vom TSV Wackenheim in vier Sätzen. Erst der spätere Südwestmeister Francesco Maragioglio (TTC Oggersheim) stoppte Demmere, der auch zur DM darf.