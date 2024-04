Unter dem Titel „Stadtgespräch“ sucht die Verwaltungsspitze wieder den Dialog mit den Pirmasensern. Am Montag, 15. April, stehen die Entwicklungen im Ortsbezirk Fehrbach im Mittelpunkt. „Ziel ist, gemeinsam mit den Fehrbacherinnen und Fehrbachern über die Entwicklung von Fehrbach zu sprechen, Ideen zu sammeln und Strategien zu entwickeln. Die ,Tiroler’ wissen selbst am besten, wie sich der Ortsbezirk zukünftig entwickeln soll und wo der Schuh drückt“, erklärt Oberbürgermeister Zwick in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Wohin soll sich der Stadtteil entwickeln?

Auch Ortsvorsteher Christian Mühlbauer, Bürgermeister Michael Maas und der Beigeordnete Denis Clauer wollen mitdiskutieren und für Fragen zur Verfügung stehen. Im Mittelpunkt stehen die Themen, zu denen es im Ortsbezirk aus Sicht der Bürger Gesprächsbedarf gibt. Außerdem soll über die Entwicklungsperspektiven in Fehrbach gesprochen werden. Dafür nimmt Karsten Schreiner, Leiter der Stadtplanung, an dem Treffen teil. Beginn ist am Montag, 15. April, um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Fehrbach, Karl-Matheis-Platz. Eine Anmeldung ist nicht nötig.