Die Umwandlung des ausgedienten Wasserturms bei Pirmasens-Fehrbach in ein Boardinghouse könnte schon gestartet sein, wenn die Initiatoren Zeit für die Detailplanung fänden. Der markante Betonturm aus den 60er Jahren ist seit sieben Jahren nicht in Betrieb und konnte durch die Initiative vor dem Abriss gerettet werden. Das denkmalgeschützte Bauwerk soll zu einer Art Hotel mit wenig Personal und davon unabhängigem Bistro umgebaut werden und dabei auch wieder das ursprüngliche Aussehen aus der Bauzeit erhalten. Geldgeber und Betreiber seien schon gefunden. Zum Zeichen, dass der Turm nicht vergessen wurde, installierten die Pirmasenser Stadtwerke gestern den größten erhältlichen Herrnhuter Stern am Turm, der bis zum 7. Januar weithin sichtbar, vor allem für Autofahrer auf der B10, auf das Projekt aufmerksam machen soll.