Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Immer wieder spitzeln Neugierige mal rein in den Wasgau-Frischemarkt Husterhöhe, wenn sie in der ausgelagerten Bäckerei einkaufen waren. Jetzt gibt’s sogar was zu sehen: Einige Regale, Tiefkühltruhen, die neuen LED-Lampen und ein neuer Eingang. Aber noch ist Geduld angesagt: Der generalsanierte Markt öffnet erst am 29. November.

Das Investitionsvolumen für den Umbau liege im siebenstelligen Bereich, sagte Marketingleiterin Woll auf Anfrage bei einem Rundgang durch das Gebäude am Freitag. Projektleiter Pascal