Beim Internationalen Museumstag an Pfingstsonntag, 19. Mai, sind auch Einrichtungen aus Pirmasens beteiligt. Programm bieten das Forum Alte Post und das Stadtmuseum Altes Rathaus, teilt die Stadt mit.

In beiden Häusern gibt es demnach auch kostenfreie Mitmachangeboten. Darüber hinaus können an diesem Tag alle Dauer-, Sonder- und Wechselausstellungen der beiden Häuser bei freiem Eintritt besucht werden.

So veranstaltet das Forum Alte Post als Sonderaktion zum Museumstag eine fröhliche Rätsel-Rallye für Familien mit Kindern zwischen fünf und zehn Jahren. Dabei gilt es, rund um das eindrucksvolle Gebäude verschiedene Fragen zu beantworten und Aufgaben zu lösen; wer am Ende das gesuchte Lösungswort findet, bekommt ein kleines Geschenk. Der Flyer mit den Aufgaben ist im Foyer des Gebäudes erhältlich, dort finden außerdem zwischen 14 und 16.30 Uhr zwei kreative Bastelprojekte für Kinder statt, die sich thematisch an die gerade eröffnete neue Wechselausstellung „Fragmente. Landschaften im 21. Jahrhundert mit Monika Kropshofer“ anlehnen. Geleitet werden sie von Anna Wölfling, der neuen museumspädagogischen Mitarbeiterin im Forum Alte Post.

Widmungen und Lieblingssprüche

Die Museumstags-Aktion im Stadtmuseum Altes Rathaus ist bereits im Vorfeld mit der aktuellen Sonderausstellung „Aus Liebe! Frühe Stammbücher und Poesiealben“ gestartet. Da in Zeiten sozialer Netzwerke wie Instagram & Co. klassische Freundschaftsbücher mit persönlichen Einträgen kaum noch zu finden sind, hat das Pirmasenser Stadtarchiv unter dem Motto „Widmungen gesucht!“ dazu aufgerufen, heute beliebte und gebräuchliche Widmungen oder auch Lieblingssprüche einzureichen. Interessierte können dazu einfach das Download-Formular auf der Webseite ausfüllen und noch bis 19. Mai an der Museumskasse abgeben. Alle eingereichten Widmungen werden im Stadtmuseum in einer Collage an prominenter Stelle präsentiert.

Ziel des Internationalen Museumstags ist es, auf die Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen und potenzielle Besucher einzuladen, die Vielfalt der Museen zu entdecken.