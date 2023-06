[Aktualisiert 15.52 Uhr] Am Dienstag um 13.37 Uhr wurde der Polizei ein Waldbrand an der Bärenhalde (L482) zwischen Pirmasens und Rodalben gemeldet. Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk sind mit einem Großaufgebot zur Brandstelle ausgerückt, nach wie vor sind Martinshörner der Einsatzfahrzeuge in Pirmasens zu hören. Die Bemühungen, den Brand einzudämmen, laufen. Weitere Einzelheiten zum Brand sind derzeit nicht bekannt.

Handlungsempfehlungen für Bevölkerung

Die Integrierte Leitstelle Landau hat zudem Handlungsempfehlungen für die Bevölkerung veröffentlicht: Anwohner werden dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimanalagen abzuschalten. „Achten Sie auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte“, heißt es in der Mitteilung. Die Bevölkerung wird zudem gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden und weiträumig zu umfahren.

Nach Angaben der Polizei ist das Feuer im Bereich zwischen der Rodalber Fohnbachstraße und den amerikanischen Liegenschaften in der Massachusetts Avenue ausgebrochen. Das Feuer gefährde erste Häuser, die Bewohner hätten diese Häuser bereits verlassen. Die Rauchsäule ist von der Husterhöhe aus zu sehen, mittlerweile ziehen Rauchschwaden über die Husterhöhe, der Geruch von brennendem Holz liegt in der Luft. Die Polizei hat die Zufahrt zur Bärenhalde in Rodalben und Pirmasens abgesperrt und leitet den Verkehr um. Sie bittet darum, das Brandgebiet zu meiden und das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren.

Wir berichten weiter.

Trockenheit: Was tun bei Waldbrandgefahr?