Mit mehr als 50 Prozent Briefwählern rechnet das Wahlbüro im Rathaus bei der Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni. Bereits jetzt hätten 5800 der insgesamt rund 30.000 Wahlberechtigten die Wahlunterlagen beantragt. Die Zahl der Wahllokale sei bereits deutlich reduziert worden.

Bei der Europawahl können 30.300 Wahlberechtigte aus Pirmasens ihr Kreuz auf dem Wahlzettel machen. Bei der Wahl zum Stadtrat sind es 31.142 und für den Bezirkstag 29.564, erläuterte Sabrina Fritzinger, die mit Tobias Becker das Wahlteam im Rathaus leitet. Die unterschiedlichen Zahlen erklären sich zum Teil aus dem neuen Wahlrecht für 16-Jährige, die bei der Europawahl erstmals abstimmen dürfen oder den EU-Bürgern, die bei der Europawahl an die Urne dürfen, sofern sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind.

Zum ersten Mal zur Wahl gehen bei der Europawahl 2103 Pirmasenser. Beim Stadtrat sind es wegen des höheren Wahlalters von 18 Jahren 1611 und beim Bezirkstag 1475 Erstwähler, die ebenfalls mindestens 18 Jahre alt sein müssen.

Wegen der wachsenden Zahl an Briefwählern wurde die Zahl der Wahllokale schon in der Coronazeit reduziert. 2019 gab es noch 41 Wahllokale. Jetzt sind es nur noch 28. In denen werden bei der Wahl am 9. Juni 450 Wahlhelfer Dienst tun. Becker fehlen noch rund 25 Wahlhelfer. Der Wahlteamleiter ist aber zuversichtlich, die fehlenden Hände noch zu finden. Bei den Wahllokalen gibt es eine Änderung an der Lutherkirche, wo wegen eines Schadens nicht mehr im Saal, sondern im Gemeindesaal gewählt wird. In den Vororten Fehrbach, Erlenbrunn und Gersbach wurde früher in der Kita gewählt. Hier ist das Wahllokal jeweils in die Mehrzweckhalle verlegt worden.

Stimmbezirke 4 und 19 für repräsentative Auswertung

Am Freitag, 7. Juni, werden die Wählerverzeichnisse um 18 Uhr geschlossen, kündigte Fritzinger an. Dann endet auch die Frist für die Beantragung der Briefwahl. Anschließend bedürfe es eines triftigen Grunds, wenn noch jemand per Brief wählen wolle, betonte sie. Am Wahltag, Sonntag, 9. Juni, schließen die Wahllokale um 18 Uhr. Dann startet die Auszählung von Europa- und Bezirkstagswahl sowie der Ortsvorsteherwahlen. Im Rathaus wird eine Präsentation im Ratssaal angeboten. Die Stadtratswahl und die Ortsbeiräte werden erst am Montag, 10. Juni, ab 16 Uhr ausgezählt.

In den Stimmbezirken 4 (Luthersaal) und 19 (Klosterhof) sowie im Briefwahlbezirk gibt es Stimmzettel, die später differenziert nach Alter und Geschlecht ausgewertet werden. Der Landeswahlleiter hat diese „repräsentativen Stimmbezirke“ ausgewählt, um dem Statistischen Landesamt eine besondere Auswertung zu ermöglichen. Das Wahlgeheimnis sei aber auf jeden Fall gewährt, versicherte Fritzinger, da die einzelnen Gruppen so groß sind, dass keine Rückschlüsse auf die einzelne Wahl möglich sei.

Information

Wer als Wahlhelfer mitmachen will, kann sich telefonisch unter 06331 842539 oder per E-Mail unter wahlen@pirmasens.de melden. Wahlergebnisse sind im Internet unter www.pirmasens.de/wahlen einzusehen.

