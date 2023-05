Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Pfingstsonntag fällt in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz im direkten Vergleich zwischen der SG Eppenbrunn und dem FV Olympia Ramstein die Entscheidung, wer als Meister direkt in die Landesliga aufsteigt und wer in die Aufstiegsspiele gegen den Zweiten der Bezirksliga Nahe geht.

Wie ist die Ausgangslage vor dem letzten Rundenspiel (Anstoß: Sonntag, 16 Uhr)?

Die besten Karten hält die SG Eppenbrunn, da sie zu Hause antreten kann und einen Zähler