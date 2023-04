Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ganz im Zeichen des Abstiegskampfs stehen die nächsten zwei Partien der TS Rodalben in der Handball-Pfalzliga. Die mit 6:26 Punkten auf dem zwölften Platz liegende Turnerschaft spielt am Donnerstag ab 20.15 Uhr in Albersweiler bei der HSG Landau/Land (10./7:29) und am Sonntag ab 16 Uhr beim TV Offenbach II (11./7:33).

Personell sieht es bei den Rodalbern vielleicht noch schlechter als zuletzt aus. Jonas Goll (Oberschenkelprobleme), Max Hubele (Knie) und David Saradeth (Leistenprobleme) konnten am Dienstag nicht trainieren.