Die Ostereiersuche ist beendet, mit ein wenig Glück wurden alle gefunden. Doch nicht immer haben Menschen den richtigen Riecher, wo etwas versteckt ist, was sie verlegt oder verloren haben. Welche Gegenstände sie trotz intensiver Suche nie wieder gefunden haben, haben wir Passanten in der Fußgängerzone gefragt.

Juliette Speiser hadert mit ihren Haargummis. „Ständig kaufe ich welche, und wenn ich sie aus den Haaren nehme, sind sie spurlos verschwunden“, sagt sie. Ihr Freund vermute schon, dass einige von ihnen versehentlich vom Staubsauger eingesaugt wurden. „Ich kaufe mittlerweile Großpackungen mit Haargummis und hoffe dann, dass ich damit länger Freude habe“, sagt Speiser lachend.

Juliette Speiser Foto: Seebald

Weniger witzig findet Ulrike Göller, dass sie im Spanien-Urlaub einst ihre gesamten Papiere und Ausweisdokumente verloren hat. „Damals wurde in unser Hotelzimmer eingebrochen und unsere Rucksäcke wurden gestohlen. Darin hat sich alles befunden und wir hatten einen riesigen Umstand bei den spanischen Behörden“, erinnert sie sich. Zum Glück sei damals ihre Mutter mit in Urlaub gefahren, jedoch in einem anderen Zimmer untergebracht gewesen, so dass Göller und ihr Ehemann wenigstens noch ein bisschen Geld zur Verfügung hatten. „Als wir dann zuhause waren und alles neu beantragt hatten, hat mein Mann seinen Geldbeutel verloren und der ganze Spaß ging von vorne los. Die Leute auf den Ämtern dachten schon, wir machen das absichtlich“, erzählt Göller.

Ulrike Göller Foto: Seebald

Noch heute ärgert sich Edda Fuchs über eine kleine Pause auf einer Parkbank in der Bahnhofstraße. „Ich habe einen Spaziergang gemacht und wollte mich nur kurz ausruhen. Meinen Geldbeutel legte ich neben mich auf die Bank und habe ihn dann liegen lassen, als ich weitergelaufen bin. Er ist nie wieder aufgetaucht, auch im Fundbüro nicht“, sagt sie.

Edda Fuchs Foto: Seebald

Einen handgemachten Ring mit einem kleinen rosa Steinchen hat Martina Heeg vor einigen Jahren von ihrer Schwiegermutter geschenkt bekommen. „Den Ring habe ich zum Putzen immer ausgezogen, doch irgendwann hat sich das Steinchen vom Ring gelöst und war einfach weg. Das war mir sehr peinlich und da es so klein war, konnte ich es auf Anhieb nicht finden“, erzählt sie. Irgendwann beim Hausputz sei es wieder aufgetaucht, nachdem der Stein bereits erneuert worden sei. „Das war dann sehr ärgerlich, auch für meine Schwiegermutter“, so Heeg.

Martina Heeg Foto: Seebald

Nach einem Einkauf konnte Elisabeth Walter wiederum ihr Portemonnaie nicht mehr finden. „Mein Mann und ich hatten damals alles abgesucht, auch unser Auto von oben bis unten, aber er war einfach weg. Ich vermutete schon, dass ich ihn im Laden liegen gelassen habe“, erzählt sie. Monate später haben Walter und ihr Mann ihr Auto an ihre Nichte verkauft. Als diese mit einer Freundin unterwegs gewesen sei und eine scharfe Kurve befahren habe, sei Walters verlorener Geldbeutel plötzlich wieder zum Vorschein gekommen. „Vermutlich war er irgendwo in einer Ritze eingeklemmt. Meinen Ausweis und meinen Führerschein hatte ich da längst schon wieder neu beantragt“, so Walter.