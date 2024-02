Kultur brummt in Pirmasens. Nach Jahren der Abstinenz in Festhalle und Alter Post wegen der Corona-Pandemie gehen die Pirmasenser wieder gerne in Theater und Konzerte.

Fünf ausverkaufte Veranstaltungen konnte Kulturdezernent Denis Clauer am Montag im Hauptausschuss verkünden. Viele weitere Konzerte seien „stark nachgefragt“, sagte Clauer. Die Nachfrage nach Karten für Festhalle und Alte Post sei im November „erstaunlich angestiegen“. Unter anderem waren bereits das Neujahrskonzert am 1. Januar sowie das Musiktheater „Chocolat“ am 27. Januar ausverkauft. Es mussten sogar noch Stühle in der Festhalle an der Seite aufgestellt werden.

Ebenfalls ausverkauft ist „Palast abwerfen“ des Duos „Faltsch Wagoni“ am 14. Februar in der Alten Post. Der Vortragsabend der Stadtbücherei mit Ahmad Mansour am 19. Februar in der Alten Post zum Thema Antisemitismus ist auch ausgebucht.

Im vergangenen Jahr hatte es mehrere, extrem schlecht besuchte Theater- und Konzertabende in der Festhalle gegeben. Das Publikum war immer noch zurückhaltend nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie. Teilweise fanden sich weniger als 100 Besucher in der Festhalle, die bis zu 750 Personen fassen kann.