Mit einem 9:0-Auftaktsieg im A-Klasse-Derby gegen den TC Althornbach hat die Herrenmannschaft des TC Rot-Weiß Pirmasens Aufstiegshoffnungen geweckt.

„Land unter“ hieß es am Sonntagmorgen beim Auftakt der Medenrunde auf den meisten Tennisplätzen am Haseneck, nur zwei waren bespielbar. „Hier hat sich gezeigt, wie wichtig eine gute Drainage ist“, verwies der Vorsitzende und Trainer des TC Rot-Weiß, Jens Hublitz, auf das Geld, das seinerzeit beim Ausbau der Bundesstraße und der damit verbundenen Verlegung dieser beiden Tennisplätze an der B10-Ausfahrt investiert worden war.

Die Gastgeber zeigten eine durchweg starke Leistung, wobei Althornbach ohne die Besten seiner Meldeliste angetreten war – Tim Helfenstein, Dennis Koch, Christian Weidler und Patrick Goebes spielten zeitgleich im Herren-30-Pfalzligateam des TCA. Nur das Einzel zwischen Nils Stephan und dem Althornbacher Niklas Bouquet ging in den Match-Tie-Break. Jonathan Roth präsentierte sich nach langer Verletzungspause bärenstark. „Er konnte fünf Jahre wegen einer Knieverletzung nicht spielen, jetzt hat er gleich bei seinem ersten Medenspiel eine solche Leistung gezeigt“, freute sich Hublitz über Roths 6:1, 6:0 gegen Andreas Sutter.

Im Spitzeneinzel gab der Österreicher Stefan Gartner kein einziges Spiel gegen Michael Kipper ab. Auch Till Riehmer gelang ein 6:0, 6:0 gegen den Althornbacher Silas Paltz. Klar siegte auch der von WR Speyer gekommene Eppenbrunner Jonas Karg, Routinier Benjamin Knierim agierte beim 6:1, 6:1 gegen Marian Sand „solide wie immer“, so der Trainer.