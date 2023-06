Nach der guten Resonanz im vergangenen Jahr veranstaltet der Frauenchor Herschberg am Sonntag, 2. Juli, ab 11 Uhr erneut eine gemeinsame Matinee mit der Kreismusikschule Südwestpfalz. Die Veranstaltung heißt „Tag des Liedes“ und findet in der Bürgerhalle in Herschberg statt.

Der „Tag des Liedes“ am Sonntag, 2. Juli, in der Herschberger Bürgerhalle steht unter dem Motto „Musik vereint!“. Dies ist auch das Motto der derzeit landesweit laufenden Imagekampagne des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz, mit der die Amateurmusik gestärkt werden soll. Unter anderem gibt es für Vereine die Möglichkeit, auf der Homepage der Kampagne Veranstaltungen zu platzieren.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet am Sonntag ein abwechslungsreiches Programm, das der Frauenchor Herschberg mit Schülerinnen und Schülern sowie Ensembles der Kreismusikschule Südwestpfalz und seinem gemischten Projektchor gestaltet. Am Ende des Programms werden alle Beteiligten ein gemeinsames Stück, nämlich „Klinge Lied, lange nach!“, zu Gehör bringen und sich dafür zu einem großen Chor vereinen. Auch das Publikum soll nach Möglichkeit integriert werden.

Uraufführung auf der Loreley

„Das Stück ist genau 30 Jahre alt“, sagt Wolfgang Fuhrmann, der Chorleiter des Herschberger Frauenchors. „Es klingt vereint ziemlich gut und ist auch nicht so schwer.“ 1993 sei es beim Musiksommer Rheinland-Pfalz auf der Loreley uraufgeführt worden. Damals wurde es von einem großen Chor gesungen, an dem auch der Herschberger Frauenchor beteiligt war.

Im Anschluss an die Matinee, etwa ab 13 Uhr, gibt es ein warmes Mittagessen. Außerdem wird Kaffee und Kuchen angeboten. Der Eintritt ist frei. Der Reinerlös der Veranstaltung ist zu einem Teil für musikalische Projekte der Kreismusikschule vorgesehen und soll darüber hinaus für Projekte des Frauenchors im Rahmen der Kampagne verwendet werden.