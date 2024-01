Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der erste Jugend-Hallenmeister 2024 des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken steht fest.

Den spielerisch besten Eindruck hinterließen in der Vorrunde der B-Junioren-Hallenkreismeisterschaft der FK Pirmasens II und der SV Ixheim. Doch am Ende bestritten diese beiden Teams in der Kirchberghalle