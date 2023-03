Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Sportfreunde Bundenthal haben am Sonntag in der Fußball-Landesliga nicht nur das Kreisderby beim SV Hermersberg, sondern auch die Tabellenführung verloren. Die schnappten sich die Hermersberger, die nach zäher erster Halbzeit am Ende verdient mit 3:0 gewannen. Ein SVH-Experte hat schon wieder eine Ecke direkt verwandelt.

Ein Spion war am Sonntag unter den 280 Zuschauern. Ex-Bundesligaspieler Alexander Bugera, aktuell in der Oberliga Trainer des 1. FC Kaiserslautern II, verfolgte die Partie aufmerksam, schließlich