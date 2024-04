Die Vereine Geselligkeitsverein Dahn, Partyteam Dahner Felsenland, Dahn hilft und die Kultur- und Sportförderung Dahner Felsenland organisieren am Freitag, 19. Juli, einen Spendenlauf. Etwas fehlt aber noch.

Der Dahner Spendenlauf soll umrahmt werden mit einem Park- und Spielfest. Hierzu suchen die Veranstalter noch Helfer, beispielweise für Auf- und Abbau des Festes, Streckenposten, Zeitmessung und Auswertung beim Lauf.

Sollte die Veranstaltung gut ankommen, könnten sich die Vereine auch vorstellen, sie jährlich zu organisieren. Die Erlöse des Laufes sowie der Essens- und Getränkestände werden in vollem Umfang dem Spendenziel zugeführt. Während der Veranstaltung sollen auch Spendenboxen aufgestellt werden. Das Fest und der Lauf erfolgen in Kooperation mit der Stadt Dahn sowie dem Förderkreis der freiwilligen Feuerwehr Dahn. Die Laufstrecke erfolgt über die Straßen Römerstraße, Lilienweg, Am Bubenrech, Rosenweg, Wasgaustraße. Start und Ziel sind jeweils am Gerstelpark. Eine Runde ergibt somit eine Länge von 1,5 Kilometern.

Kontakt

Kultur und Sportförderung Dahner Felsenland, Ansprechpartner: Manuel Schwamm, E-Mail: ksdf@eyberglauf-dahn.de

Geselligkeitsverein Dahn, Ansprechpartner: Claudio Dall’Asta, E-Mail: geselligkeitsverein.dahn@freenet.de

Dahn hilft!, Ansprechpartnerin: Judith Zwick, E-Mail: dahnhilft@gmail.com

Partyteam Felsenland: E-Mail: partyteam.dahnerfelsenland@gmx.de