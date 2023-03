Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie viele Burgen, Festungsruinen und mittelalterliche Wehranlagen stehen im Saarland, in Lothringen und Luxemburg? Die Antwort: Es gibt viel, viel mehr als man gedacht hätte. Das wahrlich gewichtige Buch „Steinerne Macht“ , das auf eine Saarbrücker Burgenausstellung zurückgeht, gibt erstmals einen Überblick über die zahllosen Trutzbauten in dieser umkämpften Grenzregion. Auch die barocke Pracht der saarpfälzischen Herzöge fehlt nicht.

Schloss Karlsberg und die Festung Hohenburg in Homburg. Die Burgruine Kirkel. Der Wehrturm in der Ottweiler Altstadt. Die Zitadelle in Bitsch. Das alles und noch viel mehr: