Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SG Eppenbrunn kehrt in die Fußball-Landesliga zurück. Das dritte und entscheidende Aufstiegsspiel gegen den Vizemeister der Bezirksliga Nahe, den FC Schmittweiler-Callbach, gewann der Westpfalz-Zweite mit 7:0 (2:0). In überragender Spiellaune präsentierte sich dabei Angreifer Tarek Rabahi.

Am Ende war es ein Schaulaufen für die SGE-Fans unter den 800 Zuschauern in Münchweiler an der Alsenz. Denn eigentlich war die Partie nach gut einer Viertelstunde bereits gelaufen. Zu pomadig,