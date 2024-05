Am 8. Mai veranstalten die Dahner Schulen zum zweiten Mal gemeinsam ihren „Sponsored walk“. Die Schüler laufen gemeinsam für den guten Zweck.

In Form eines Rundlaufs laufen die Schüler der Grundschule, der Realschule plus und des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums mindestens drei bis maximal sechs Runden, das bedeutet zwischen 9 und 18 Kilometern. Bis zum Lauf suchen die Schüler Sponsoren, die einen vorab vereinbarten Betrag pro erlaufenem Kilometer oder einen Festbetrag spenden. Die von allen Schülerinnen und Schülern erlaufenen Spenden sollen wie in den vergangenen Jahren an Kinder und Jugendliche über regionale und überregionale wohltätige Projekte weitergegeben werden. Dabei haben die einzelnen Schulen ihre jeweils eigenen Projekte, die sie unterstützen.

Der Lauf wird um 8.45 Uhr von den drei Schulleitern eröffnet. Während des ganzen Vormittags lädt die Schülervertretung zur Erholung bei Spielen, Speisen, Getränken und Musik in den Schulhof ein. Kommen darf jeder. Ende der Veranstaltung wird gegen 12.30 Uhr sein. Alle, die den „Wohltätigkeitslauf“ der Dahner Schulen noch kurzfristig durch Sponsoring, auch gegen Spendenbescheinigungen, unterstützen möchten, können sich telefonisch über die Sekretariate des Schulzentrums oder der Grundschule Dahn an die verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrer wenden und weitere Informationen erhalten.