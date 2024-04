Amin Mohammed vom Schachclub Pirmasens hat beim Pfälzischen Schachkongress in Neustadt einen großen Erfolg gefeiert. Für die übrigen Starter aus der Südwestpfalz verlief die Turnierserie eher durchwachsen.

Mohammed, für die zweite Mannschaft in der 1. Pfalzliga gemeldet, entschied eine der fünf Hauptturniergruppen für sich. Er erzielte dabei 6,5 Punkte aus sieben Partien und gewann mit einem ganzen Punkt Vorsprung. Damit hat er sich die Qualifikation für das Meisteranwärterturnier im kommenden Jahr gesichert.

Dort waren in Neustadt gleich zwei Pirmasenser Starter am Brett. Daniel Marhöfer holte 3,5 Punkte aus neun Partien und landete unter zehn Teilnehmern auf Platz sieben – das entsprach der Setzliste zu Turnierbeginn. Sein Vereinskollege Andreas Stock kam in der Parallelgruppe ebenfalls auf 3,5 Punkte, was wegen seiner schlechten Unterwertung aber nur für Platz neun in einem sehr ausgeglichenen Feld bedeutete. Stock war nach seiner Wertungszahl als einer der Mitfavoriten in den Wettbewerb gegangen.