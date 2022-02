Was soll mit der Villa im Pirmasenser Neufferpark geschehen? Seit Jahren steht sie leer und modert vor sich hin. Bernd Hummel will dem Gebäude neues Leben einhauchen und den ganzen Park wieder beleben. Die RHEINPFALZ war dabei, als der potenzielle Investor erstmals mit seiner Frau und dem OB die Villa betreten hat. Einst diente das Gebäude dem wohlhabenden Schuhfabrikanten Emil Neuffer als Wochenenddomizil. Hummel will nicht nur die Villa retten. Weil das mutmaßlich kostspielige Vorhaben finanziert werden muss, plant Hummel etwa 30 ich Wohnungen am Rand des Parks in Richtung Atzelbach zu bauen. Außerdem soll auf dem bestehenden Parkplatz unterhalb des Neuffers ein Parkhaus entstehen.

Alleine die Idee Hummels sorgt in Pirmasens für lebhafte Debatten, die so weit führen, dass die Grünen Unterschriften gegen das Vorhaben sammeln, ohne Details zu kennen. Demnächst soll es deshalb eine Bürgerversammlung geben - sobald Corona es zulässt.

