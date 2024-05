Keine Zeit zum Durchschnaufen für die A-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben.

Schon kurz nach dem Rundenende mit Rang vier in der Oberliga gilt es am Samstag für die Rodalber A-Jugend-Handballerinnen beim Qualifikationsturnier in der TSR-Halle, die Weichen für eine weitere Runde in der künftig Regionalliga genannten Spielklasse zu stellen. Das Team von Trainerin Yvonne Schäfer trifft auf die HSG Eckbachtal, die Südpfalz-Tiger und den TV Wörth. Wörth dürfte der stärkste Gegner sein. Die ersten drei qualifizieren sich für die Regionalliga auf. Schäfer: „Alles andere als Platz eins oder zwei wäre für mich nicht befriedigend.“ Schon qualifiziert ist die JSG Mundenheim/Rheingönheim, da sie in der Bundesliga unter die besten 16 kam. Die Liga wird komplettiert durch Teams aus den Landesverbänden Saarland, Rheinhessen und Rheinland.

Zwei Neue

An Rodalbens Kader hat sich nicht viel geändert. Einzig Marie Schmitt wechselt zu den TSR-Frauen. Neu im Team Charlotte Gab von der SG VT/SV 64 Zweibrücken und Victoria Weller aus Dansenberg. Madeleine Schäfer ist wieder fit, ihre Zwillingsschwester Victoria und Ana-Fe Müller sind weiter verletzt. Da kommende Saison mit Haftmittel gespielt werden muss, wurden die letzten Trainingseinheiten mit Harz bestritten.