Erneut ist der ESV Pirmasens II in der 2. DKBC-Frauen-Bundesliga mit dem letzten Aufgebot angetreten – und verlor in Oberfranken beim SKK Helmbrechts mit 3:5 (3051:3139 Kegel).

Kurzfristig fiel außer Melanie Wetzel noch Sara Scherer aus. So sprang, obwohl weiter an der Hüfte lädiert, Maria-Luise Weinkauff in die Bresche. Die Pirmasenserinnen hofften, mit einer taktischen Aufstellung wenigstens ein Unentschieden erreichen zu können. Nach zwei Dritteln stand es durch Siege von Ann-Katrin Neu und Nicole Winicker 2:2 bei einem Rückstand von 68 Kegeln. Im letzten Drittel erkämpfte Almut Neu in einem engen Duell einen weiteren Zähler, den Weinkauff verpasste.

„Fast wäre die Rechnung aufgegangen. Dazu musste ich einen Teampunkt erzielen. Doch ging es mir nach meiner 2:0-Führung von Wurf zu Wurf immer schlechter. Dazu die problematischen Bahnen, da jede einen anderen Lauf entwickelte“, haderte Mannschaftsführerin Weinkauff.

SO SPIELTEN SIE

SKK Helmbrechts - ESV Pirmasens II 5:3 (11,5:12,5 Sätze, 3139:3051 Kegel). Knopf Nadja - Ann-Katrin Neu 1:3 (482:504), Ursula Hübner - Nicole Winicker 1:3 (499:540), Biemüller Magdalena - Anne Schätzlein-Thomas 2:2 (527:475), Sylvia Sorge - Petra Bimber 4:0 (560:481), Manuela Seiferth - Almut Neu 1,5:2,5 (534:538), Nicole Stenglein - Maria-Luise Weinkauff 2:2 (537:513).