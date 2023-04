Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rang drei hat sich der SKK Rapid Pirmasens in der DCU-Bundesliga bereits gesichert. Mit einem Sieg in seinem letzten Saisonspiel am Samstag (14 Uhr) beim KSV Kuhardt und dann 18:10 Punkten kann der Aufsteiger sogar Vizemeister werden.

Dazu müsste aber Bad Soden-Salmünster (16:8), das noch zwei Spiele auszutragen hat, in Bad Langensalza und zu Hause gegen Tabellenführer Franken Neustadt verlieren. Trotz einer durchwachsenen Auswärtsbilanz