Peter Spitzer, der Vorsitzende der südwestpfälzischen Sozialdemokraten, wurde am Freitagabend in Dellfeld zum Spitzenkandidaten für die Kreistagswahl am 9. Juni gewählt. Die SPD tritt mit dem Ziel an, stärkste Kraft im Kreistag zu werden.

„Wir wollen die Kreispolitik bestimmen, wir wollen die stärkste Kraft werden und im nächsten Jahr den Landrat stellen“, benannte Spitzer die politischen Ziele in den kommenden Jahren. Spitzer war bis zum 30. September hauptamtlicher Kreisbeigeordneter. Dieses Amt wurde von der neuen CDU-FWG-Grünen-Koalition im Kreistag abgeschafft. Den Bruch der Koalition durch die CDU hatte der Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Alexander Fuhr, in seinem Bericht erneut kritisiert.

Die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner (Lemberg) folgt auf Platz zwei, sie bewirbt sich erstmals um ein Kreistagsmandat. „Ich habe große Lust, mein Engagement zu erweitern und mich auf kommunaler Ebene für den Landkreis einzusetzen“, sagte sie. Alexander Fuhr (Dahn) folgt auf Rang drei der Liste. Unter den 42 Bewerbern sind 13 Frauen, fünf Jungsozialisten kandidieren für den Kreistag.

Spitzer wurde von allen 33 Delegierten gewählt, auch Fuhr kam auf eine 100-prozentige Zustimmung. Auf Glöckner entfielen 29 Ja-Stimmen, viermal war auf den Stimmzetteln Nein angekreuzt.