Mit der Klage des Grünstädter Modeunternehmers Steffen Jost hat sich jetzt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe befasst. Gut möglich, dass sich das Oberlandesgericht Zweibrücken der Sache bald erneut annehmen muss.

Wenn am 17. Juni die Special Olympics World Games in Berlin beginnen, dann hat auch Pirmasens zum Gelingen der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung beigetragen. Die Stadt ist eine sogenannte Host Town für die Veranstaltung. Was bedeutet das eigentlich?

„Mit der Faust in der Tasche, so ein Stadtratsmitglied, erhöht Zweibrücken die Grundsteuer schon für dieses Jahr. Mit dieser Entscheidung beugt sich der Stadtrat zähneknirschend dem Druck der Kommunalaufsicht. Diese hätte andernfalls den Haushalt nicht genehmigt, was schwerwiegende Folgen nach sich gezogen hätte.

Wegen schwerer Brandstiftung hat das Pirmasenser Schöffengericht am Mittwoch einen 34-Jährigen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Das frühere Landhotel Wasgau in Hauenstein ist verkauft und soll wieder ein Hotel werden. Die Pläne für eine Wohnanlage mit Penthousewohnungen sind damit vom Tisch.

Oberstleutnant Oliver Henkel befehligt seit Juni 2022 die Zweibrücker Niederauerbach-Kaserne. In einem ausführlichen Interview spricht der neue Kommandeur über die anstehenden Herausforderungen.

Die Zweibrücker Firma Gölz-Paletten ist neuer Namenssponsor für das Stadion des Fußballklubs SV Sandhausen.

Vergleichsweise unspektakulär und ohne größere Beteiligung der Mitglieder ging am Mittwoch die Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative für den vierspurigen B10-Ausbau über die Bühne.

„Der Dampfer Kultur wird zurückgefahren.“ Mit diesen Worten kündigt die Sachgebietsleiterin Kultur, Heike Wittmer, eine drastische Veränderung der Programmstruktur in der Pirmasenser Kultur an.

Muttertag? Vatertag? RHEINPFALZ-Autorin Sigrid Sebald hat sich ihre humoristischen Gedanken zu diesem ewig brisanten Thema gemacht.