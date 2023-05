Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn am 17. Juni die Special Olympics World Games in Berlin beginnen, dann hat auch Pirmasens zum Gelingen der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung beigetragen. Die Stadt ist eine sogenannte Host Town für die Veranstaltung. Was bedeutet das eigentlich?

Was sind die Special Olympics?

Die Special Olympics sind die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Sie werden erstmals in Deutschland ausgetragen. Rund 7000