Wegen schwerer Brandstiftung hat das Pirmasenser Schöffengericht am Mittwoch einen 34-Jährigen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht war davon überzeugt, dass der Mann in der Nacht auf den 25. März 2022 ein zweistöckiges Wochenendhaus in Vinningen in Brand gesetzt hat.

Eine technische Brandursache hatte ein Brandsachverständiger ausgeschlossen. Tatzeugen oder Videos gab es nicht. „Indizien deuten auf den Angeklagten als Täter hin“, sagte Staatsanwalt Patrick Langendörfer. Auch der Vorsitzende Richter Alexander Kolb war überzeugt: „Viele Zufälle sind zusammengekommen“: In der Nähe des Brandortes fand die Polizei einen Schuhabdruck gleicher Größe und Profil, wie der Angeklagte sie trug, als die Polizei ihn in derselben Nacht schlafend in der Wohnung seines Bruders antraf. Er soll stark nach Rauch gerochen haben. Seine Kleidung wies Anhaftungen von Heizöl oder Diesel und Brandlöcher auf, wie ein Gutachten bestätigte. Spontan soll der Mann den Beamten gegenüber geäußert haben, er habe keinen Bunsenbrenner bei sich. Langendörfer fand das „eine interessante Bemerkung in der Gesamtschau“. Der 34-Jährige kannte auch die Örtlichkeit, er hatte etwa ein Jahr zuvor dort den Rasen gemäht und durfte im Haus übernachten.

Handy als Taschenlampe benutzt

Interessant war auch die Auswertung des Handys des Angeklagten: Im mutmaßlichen Tatzeitraum befand es sich außerhalb des eigenen W-Lan-Netzes und das seines Bruders. Vielmehr war zwischen 23.26 Uhr und 0.15 Uhr die Taschenlampen-Funktion eingeschaltet. Zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr war das Handy händig ausgeschaltet, was eineinhalb Jahre nicht geschehen sein soll. Vor Ort habe sich der Angeklagte umschauen müssen, erklärte der Richter den Einsatz der Taschenlampen-Funktion.

Außerdem habe der Angeklagte eine Affinität zu Feuer. Am Abend vor dem Brand des Wochenendhauses hatten er und sein Bruder auf einem Feldweg im Nachbarort ein Lagerfeuer veranstaltet und waren von Feuerwehrmännern erwischt worden. Deshalb vermutete Kolb, dass auch der Bruder vor Ort gewesen sein könnte.

Angeklagter bestreitet Tat

Für Verteidiger Walter Höh ergaben diese Indizien keinen endgültigen Beweis von der Täterschaft seines Mandanten. Er plädierte auf Freispruch. Der Angeklagte, der bis dahin zu den Vorwürfen geschwiegen hatte, beteuerte in seinem Schlusswort: „Ich war es nicht.“

In der Strafhöhe folgte das Schöffengericht dem Antrag des Staatsanwaltes. Straferhöhend wirkte die enorme Schadenshöhe von mindestens 100.000 Euro und dass der Angeklagte bereits mehrfach vorbestraft war und unter laufender Bewährung stand. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.