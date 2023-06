Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wieder einmal naht das Open Air Sicking High Rock in Weselberg. Am Samstag, 24. Juni, geht die Veranstaltung bereits in ihre sechste Auflage und zieht Metal-Fans aus allen Himmelsrichtungen an. Die teilnehmenden Bands kommen unter anderem aus Schweden, der Schweiz und Argentinien.

Das erfolgreiche Debüt des Sicking High Rock fand vor sieben Jahren statt – 2020 und 2021 musste das Open-Air-Festival wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Bis heute hat es von allen Seiten ausnahmslos