Am Sonntag, 5. Mai, starten 100 Oldtimer zur inzwischen legendären Oldtimer-Rallye „Lions Fidelitas Classic“ in die Südpfalz. Gleichzeitig startet in Pirmasens um 10 Uhr die traditionelle „Hexennacht-Rallye“ für Mitglieder und interessierte Gäste auf dem Parkplatz des Framas-Stadions auf der Husterhöhe. Zwischen Organisatoren der beiden Veranstaltungen bestehen persönliche Verbindungen. So kam schnell die Idee zu einer sinnvollen Kooperation auf. Diesmal führt die geplante Tour in die Südpfalz. Entlang der Strecke warten sowohl tolle Landschaften, einfache Wertungsaufgaben, als auch die ein oder andere Überraschung auf die Teilnehmer. So wird an einer Station die Weinprinzessin der Südlichen Weinstraße, Sarah Eid, die Oldtimer begrüßen. Zur gemeinsamen Mittagsrast treffen die Teilnehmer der beiden Rallyes zwischen 12 Uhr und 15 Uhr auf dem Event-Gelände der „Heilsbach“ bei Schönau zusammen. Auf dem Weg dorthin richtet der AvD-Club Pirmasens für alle Teilnehmer eine der Wertungsaufgaben für alle Teams aus. Das Ziel dieses Jahr ist am späten Nachmittag beim Porsche-Zentrum in Ettlingen.