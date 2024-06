Eine Super-Verwaltung sei zwar ein starkes Pfund, auf das man als OB stolz sein könne, aber das alleine reiche nicht aus. Vielmehr brauche es eine Stadtgesellschaft, die mitziehe, wenn es darum geht, Probleme zu überwinden, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick bei der Übergabe von sieben Ehrenamtskarten an Mitglieder des Seniorennetzwerkes 60plus. Wenn er gefragt werde, ob es nicht schlimm sei, OB einer Stadt zu sein, die sich vieles nicht leisten könne, antworte er: „Ich habe Wichtigeres als Geld: Menschen in der Stadt, die für ihre Stadt brennen, sich mit Leidenschaft einbringen – und das nicht nur in der Verwaltung, sondern aus dem Ehrenamt heraus.“ Ein solches Beispiel sei der Pakt für Pirmasens, über den ganz Deutschland gestaunt habe.

Die nun mit der Ehrenamtskarte für ihr Engagement gewürdigten Menschen seien verantwortlich für den Erfolg des Seniorennetzwerkes, das nach dem Vorbild des Paktes sich um Ältere kümmert. „Das ist ein Geschenk an die Stadt und an mich“, zeigte sich Zwick dankbar für viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Als 60plus ins Leben gerufen wurde, sei ungewiss gewesen, wie sich das Netzwerk entwickeln würde. Aber was hier geschaffen worden sei, habe alle Erwartungen übertroffen, lobte der OB. Über die Ehrenamtskarte, die ganz Rheinland-Pfalz nutzbar ist und diverse Vergünstigungen bietet, dürfen sich Peter und Rosa-Maria Hartl, Christa Schuler, Roswitha Meckelburg, Monika Holtzmann, Bertram Simon und Silvia Zimmermann freuen.