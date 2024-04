Der Dartclub Nostradartmus Kaiserslautern trägt am Samstag seine beiden Heimspiele in der Dart-Bundesliga Süd in Hüthers Holzmühle in Thaleischweiler-Fröschen aus.

Dabei hat das Team mit dem Merzalber Stefan Arenth eine sehr schwere und eine lösbare Aufgabe. Das Auftaktspiel bestreitet der Dartclub Nostradartmus ab 12 Uhr in der Gutenbergstraße gegen den Tabellenführer, den Karlsruher Sport-Club. Die Badener haben elf ihrer bislang zwölf Saisonspiele gewonnen. Es wäre schon eine kleine Sensation, wenn die Westpfälzer in dieser Begegnung punkten würden. Der Spitzenspieler des KSC, Franz Rötzsch, hat diese Saison alle acht Einzel und alle acht Doppel gewonnen. Lokalmatador Arenth kommt im Einzel auf eine Bilanz von 3:7 Siegen, im Doppel sind es 3:6 Siege.

In der zweiten Begegnung trifft Nostradartmus (8:16 Punkte) auf den DC Torpedos aus dem bayerischen Geiersthal, der mit 11:13 Zählern aktuell Rang vier belegt – die ersten vier Teams erreichen die Endrunde um die deutsche Meisterschaft im Mai. Die letzten beiden Mannschaften steigen ab. Der Vorsprung der Westpfälzer auf den Tabellenvorletzten Walldorf beträgt aktuell zwei Punkte.