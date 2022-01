An den drei Gymnasien der Stadt beginnen die schriftlichen Abitur-Prüfungen. Für die 157 Schüler und Schülerinnen gelten auch in diesem Jahr besondere Hygieneauflagen sowie Maskenpflicht während der gesamten Prüfungszeit

23 Schüler und 21 Schülerinnen werden am Hugo-Ball-Gymnasium in die Prüfungen gehen. Los geht es am Mittwoch mit Sozialkunde und Geografie. Die letzten Prüfungen in Chemie und Physik finden am 19. Januar statt. „Wie schon im Vorjahr werden unsere Prüfungen alle in der Turnhalle stattfinden“, informiert Ulrich Klein, Schulleiter am Hugo-Ball-Gymnasium. Durch deren gute Lüftungsanlage könnte theoretisch sogar auf das regelmäßige Lüften verzichtet werden, meint Klein.

Dennoch halten sich die Kollegen an die Vorgaben des Landes. Diese sehen das Tragen einer Maske während der gesamten Prüfung vor. Diese darf während der Lüftungspausen alle 20 Minuten kurz abgelegt werden. Ungeimpfte Schüler müssen einen aktuellen Corona-Test vorweisen. „Das sind in Abschlussklasse aber nur wenige“, sagt der Schulleiter. Dennoch empfiehlt er grundsätzlich allen Prüflingen, sich vorsichtshalber zuhause zu testen. Lediglich für die Hörverständnisübungen in den Fremdsprachen muss umdisponiert werden. „Um die vorgegebenen Abstände einzuhalten, müssen wir die Schüler auf zwei Räume aufteilen“, sagt Klein.

45 Prüflinge am Leibniz-Gymnasium

27 Jungen und 18 Mädchen werden am Leibniz-Gymnasium ihr Abitur ablegen. „Trotz wirklich guter Belüftungsanlage nun doch mit Maske“, bedauert Schulleiter Thomas Mohr. Auch er empfiehlt allen Schülern, sich im Vorfeld zuhause zu testen. „Pflicht ist es aber nur für die Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind“, betont er.

Auch am Leibniz starten die Prüfungen am Mittwoch mit den Gesellschaftswissenschaften. „Mit 33 Schülern ist das eine große Gruppe“, so Mohr. In seiner Schule bilden die Leistungskurse in Physik und Chemie den Abschluss der Prüfungen. „Durch diesen relativ kleinen Jahrgang konnten wir die Klausuren sehr gut verteilen, so dass möglichst viele nur eine Prüfung pro Woche ablegen“, sagt der Schulleiter.

Ersatzklausuren liegen bereit

Die geringe Schülerzahl vereinfache zudem die Einhaltung der Corona-Regeln, meint er. Sollte es dennoch zu einer Infektion oder einer Quarantäne bei den Schülern komme, so griffen die Nachschreiberegelungen des Landes. „Das ist nicht wirklich eine Besonderheit aufgrund der Pandemie, erkrankte Schüler gibt und gab es fast in jedem Jahr“, so Mohr. Im jeweiligen Fach müsse der zuständige Lehrer eine Ersatzklausur einreichen, die dann inhaltlich vom Land geprüft und zeitnah vom Schüler abgelegt wird.

Den größten Abiturjahrgang stellt in diesem Jahr das Immanuel-Kant-Gymnasium mit 38 Schülerinnen und 30 Schülern. Dementsprechend lang ziehen sich dort die Prüfungen. Erst am 24. Januar finden hier die letzten Klausuren statt. Los geht es am Mittwoch mit Musik, Bildender Kunst und Erdkunde, den Abschluss bilden auch hier die Fächer Chemie und Physik. „Wir haben versucht, die Termine für die Schüler zu entzerren und die Gruppen möglichst klein zu halten“, erklärt Schulleiter Josef Traub die große Anzahl der Prüfungstage an seiner Schule.

Geschrieben wird in der Turnhalle

Auch im Kant finden die Prüfungen – wie bereits im Vorjahr – überwiegend in der Sporthalle der Schule statt. Ausnahme sind die Kurse gleich zu Beginn mit nur wenigen Schülern. Traub hat die Vorgaben der Landesregierung in seiner Schule eins zu eins umgesetzt. „Die Abiturienten sind nach den Ferien nicht mehr in der Schule anwesend sondern werden online unterrichtet, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden“, erklärt er. Sollte es dennoch zu einer Corona-Infektion oder einer anderen Krankheit kommen, wird das für betroffene Schüler keinen Nachteil bringen. „Unsere Lehrer sind darauf vorbereitet, Nachprüfungen zu stellen“, weiß Traub.

Die Ergebnisse erhalten die angehenden Abiturienten am 3. März. Die mündlichen Abitur-Prüfungen finden am 17. und 18. März statt.