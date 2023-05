In einem Haus in der Klosterstraße wurde am vierten April eine skelettierte Leiche gefunden. Die Identität der toten Person steht noch nicht fest, sagte Polizeisprecher Christian Erfort auf Nachfrage. Jedoch bestätigte er: „Bei der Toten handelt es sich um eine Frau.“ Zu den Umständen und der Ursache ihres Todes werde ermittelt. Dazu sei unter anderem die Gerichtsmedizin eingeschaltet. Unter welchen Umständen die Frau gefunden wurde, wollte der Polizeisprecher nicht beantworten. Ebenso wenig wie die Frage, ob die Polizei eine Verbindung zu den Hauseigentümern vermutet.