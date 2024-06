Am Sonntag, 16. Juni, wird es folkloristisch im Kulturzentrum Alte Kirche in Vinningen. Die Folk-Band Matching Ties tritt dort auf – und will die musikalischen Höhepunkte des Irish Folk, aber auch englische und schottische Folkmusik präsentieren.

Die drei führenden Folk-Musiker der europäischen Szene mit den zusammenpassenden Krawatten – nichts anderes bedeutet Matching Ties –, Paul Stowe (USA), Trevor Morriss (Großbritannien) und Sepp Zauner (Regensburg) servieren bei ihren Konzerten stets eine vielfältige und einzigartige Mischung aus irischem, englischem und schottischem Folk auf traditionellen Saiteninstrumenten. Neben der Geige kommen aber auch Mundharmonikas und die Bodhrán, eine irische Trommel, zum Einsatz. Stowe, Morriss und Zauner sind nicht nur Stilisten auf einer Vielzahl an akustischen Instrumenten, sondern auch begnadete Sänger und Entertainer. „Irische Musik auf höchstem Niveau“, verspricht die Pressemitteilung.

In der Südwestpfalz sind die Matching Ties keine Unbekannten. Sie sind schon in Pirmasens und Rodalben aufgetreten. Seit 1986 musizieren die Musiker zusammen. In dieser Zeit haben sie europaweit und in den USA über 3000 Konzerte gegeben. Temperamentvolle, vor Lebensfreude sprühende Tänze wie der irische Jig wechseln sich im Programm mit gefühlvollen Balladen ab, ebenso vokale mit rein instrumentalen Stücken, wobei die Musiker allen traditionellen Folk-Stücken einen modernen Touch verleihen. Das Konzert in Vinningen beginnt um 18 Uhr. Karten können per Mail an info@kulturzentrum-vinningen.de reserviert werden.