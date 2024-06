[Aktualisiert] In Pirmasens hat am Rheinberger ein größerer Polizeieinsatz stattgefunden. Der Einsatz wurde gegen 13.40 beendet.

Wie die Polizei informiert, hat nach aktuellen Erkenntnissen ein Unbekannter gegen 11.30 Uhr im Parkhaus des Rheinbergers mit einer mutmaßlichen Schusswaffe eine Frau bedroht und Geld gefordert. Die 31-Jährige brachte sich in Sicherheit und alarmierte die Polizei. Die Frau ist laut den Beamten unverletzt. Einsatzkräfte haben die Roland-Betsch-Straße, die Schachenstraße und die Fröhnstraße gesperrt, durchsuchten das Areal und fahndeten nach dem Unbekannten. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06331 520 0 mit der Polizei in Pirmasens in Verbindung zu setzen.

In dem Gebäudekomplex befinden sich unter anderem eine Grundschule, mehrere Arztpraxen sowie die Redaktionen der RHEINPFALZ und der Pirmasenser Zeitung. Die Schachenstraße ist derzeit für den Verkehr gesperrt.

