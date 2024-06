Ein Mann mit einer Schusswaffe hat am Montag für einen größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt gesorgt. Mehrere Straßen wurden zeitweise gesperrt. Spezialkräfte waren vor Ort.

Gegen 11.30 Uhr soll ein ein Unbekannter laut Polizei im Parkhaus hinter dem Dynamikum eine junge Frau bedroht und von ihr Geld gefordert haben. Angeblich habe der Mann dabei eine Schusswaffe benutzt. Die 31-jährige Frau konnte sich in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren. Das war der Startschuss für einen groß angelegten Einsatz.

Zeitweise waren die Roland-Betsch-Straße, die Schachenstraße und die Fröhnstraße für Fußgänger und Autofahrer gesperrt. Die Polizei durchsuchte das Rheinberger-Gebäude, um den mutmaßlichen Täter zu finden. In dem Komplex befinden sich etliche Einrichtungen, etwa das Dynamikum, die Montessori-Grundschule sowie die Redaktionen der RHEINPFALZ und der „Pirmasenser Zeitung“ außerdem hat die Caritas ihren Sitz im Rheinberger, Ärzte betreiben hier mehrere Praxen.

Spezialkräfte vor Ort

Der Einsatz der Polizei dauerte bis 13.40 Uhr. Unter anderem wurden Spezialkräfte angefordert, die das Geschehen dann aber letztlich nur aus Entfernung hinter den Scheiben ihres dunklen Dienstwagens verfolgten. Eine Gruppe von vier Polizeibeamten durchkämmte das Gebäude – ausgerüstet mit Helmen und mit der Waffe im Anschlag.

In der Teichstraße/Ecke Poststraße hatte die Polizei für die Eltern der Schulkinder der Montessori-Schule eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Kinder konnten dort von Sorgeberechtigten abgeholt werden. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06331 5200 mit der Polizei in Pirmasens in Verbindung zu setzen.