Im zweiten Anlauf haben Nils Raab, Lars Klein und Alexander Köhler die Qualifikation für die deutschen Langstaffel-Meisterschaften am 29. Mai in Mainz geschafft. In Freiburg zauberte das Trio vom TV Lemberg 7:45,34 Minuten auf die Bahn und blieb damit über vier Sekunden unter der Norm von 7:50,00 Minuten im 3x1000-Meter-Lauf, die es kürzlich noch um vier Hundertstelsekunden verpasst hatte.

Der 21-jährige Contwiger Nils Raab brachte die Staffel im Seeparkstadion auf Kurs. „Bei den Deutschen wird das Rennen ähnlich ablaufen. Am Start musst du dich durchsetzen können