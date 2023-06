Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SC Hauenstein spielt bislang in der Fußball-Landesliga eine gute Saison. Von 16 Partien gingen nur vier verloren: am Neding gegen Hüffelsheim (0:1) sowie in Bundenthal (2:4), beim TSC Zweibrücken (1:3) und bei Tabellenführer Eintracht Bad Kreuznach. Und eben jene Eintracht erwarten die „Hääschdner“ am Samstag um 17 Uhr zum Topspiel.

Zwar trennen den einstigen Zweitbundesligisten von der Nahe zehn Punkte vom Sportclub der Wasgaugemeinde. Doch hat die Eintracht (40 Punkte) bereits 17 Partien ausgetragen, womit