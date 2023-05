Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Große Erleichterung in Hinterweidenthal und Rieschweiler, Vorfreude auf die Aufstiegsspiele in Bundenthal und Abschiedsstimmung in Weselberg, das nun doch einen Trainer für die neue Runde hat: Das ist die Lage vor dem letzten Spieltag der Fußball-Landesligasaison 2022/23.

Die Sportfreunde Bundenthal sicherten sich vergangenen Sonntag durch den 1:0-Sieg in Hüffelsheim vorzeitig die Vizemeisterschaft. Die Aufstiegsspiele gegen den Zweiten der Landesliga Ost, den