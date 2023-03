Sechs Ausstellungen, Weinprobe, Festakt und eine Dauerausstellung, der Dahner Kunstverein feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einem bunten Programm im Alten Rathaus und im benachbarten Kurpark.

Mit Ausnahme der Mitgliederausstellung werden dieses Jahr nur Frauen ihre Kunst zeigen. Die erste Ausstellung von Anne-Marie Sprenger aus Lustadt läuft bereits im Alten Rathaus. Sie war Meisterschülerin von Markus Lüpertz und präsentiert ihre kraftvolle Malerei.

Auf Sprenger folgt im April die Pirmasenserin Filomena Höh. Für den Juni konnte der Verein eine Ausstellung mit der renommierten Künstlerin Evelyn Blaich aus Ilbesheim vereinbaren. Sie malt abstrakt und feiert in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag. Im August folgt die Malerin und Designerin Elisabeth Schuler (Jahrgang 1966) aus dem hessischen Dietzenbach und im September die Malerin und Bildhauerin Carmen Stahlschmidt (Jahrgang 1956) aus Oppenheim bei Mainz. Als Finissage der Ausstellung von Stahlschmidt wird am 22. Oktober ein Festakt zum Vereinsjubiläum veranstaltet. Den Abschluss der Ausstellungssaison bildet die Mitgliederausstellung am 12. November.

Sonderaktionen zum Jubiläum

Neben den Ausstellungen gibt es Sonderaktionen der 75 Mitglieder. Am 14. Mai können Kinder am Maimarkt eigene Drucke realisieren. Im Dahner Kurpark wollen Mitglieder eine Dauerausstellung ihrer Werke in den Bäumen aufhängen und für September ist eine Weinprobe während der Ausstellung von Elisabeth Schuler im Alten Rathaus geplant. Der beliebte Pirmasenser Künstler Xaver Mayer wird zudem zum Jubiläum eine Radierung gestalten, die den Verein und die Stadt Dahn präsentiert.

